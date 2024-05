Ferrari | Vasseur: “In Europa inizia sempre una nuova stagione”

Un nuovo inizio, è questo il motto della Ferrari per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Nella sua Imola, la Scuderia punta a un risultato importante dopo gli aggiornamenti installati sulla SF-24. Vincere sarebbe ovviamente la realizzazione del sogno più grande, visto che il successo in riva al Santerno manca dal lontano 2006, quando Michael Schumacher vinse la battaglia con Fernando Alonso nel “replay inverso” di quanto accadde l’anno prima. Poi una lunga assenza della Formula 1 sul circuito della provincia di Bologna, per poi tornare stabilmente nel 2020, favorito dal rimescolamento del calendario dopo la pandemia.

Da quel momento in poi però, mai la Rossa è riuscita a ottenere un risultato positivo, senza nemmeno un podio in tre edizioni disputate dal 2020 al 2022. Dopo l’evento saltato l’anno scorso per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, si ritorna con la speranza per i tifosi della Ferrari di un epilogo diverso e che possa vedere il rosso sul podio, a giocarsela con Verstappen e la Red Bull. E’ la speranza anche di Frederic Vasseur, il team principal che sta contribuendo alla grande alla rinascita dopo le macerie della precedente gestione sportiva.

“Quando si torna in Europa è sempre l’inizio di una nuova stagione – ha detto Vasseur all’evento Peroni Nastro Azzurro a Bologna. Conosciamo molto bene ovviamente la pista di Imola, vedremo come ci comporteremo, sarà l’inizio di un lungo viaggio. Ringrazio i tifosi per il loro supporto: per la squadra questo è sempre un evento speciale, speriamo di essere in grado di poter lottare, è sempre bello essere in Italia. Non prepareremo questa gara in modo diverso rispetto alle altre: cercheremo di avere tutte le componenti pronte per il Gran Premio, sarà un evento speciale e lo è per tutta la squadra”.