F1 | Mercedes giudica “eccellenti” i test di Antonelli con la W13

F1 Mercedes Antonelli – In attesa di rivederlo in pista questa settimana a Barcellona, a conferma di un programma di preparazione sempre più focalizzato in ottica 2025, Mercedes è tornata a parlare del test a tre di Silverstone con Andrea Kimi Antonelli, George Russell e Mick Schumacher, precisando come l’obiettivo comune non fosse il confronto dei tempi, tant’è che i tre piloti hanno girato in giorni differenti e quindi in condizioni di pista e meteo non uguali.

Ad ogni modo, Mercedes ha giudicato “eccellente” il lavoro di Antonelli, rivelando come il giovane emiliano abbia completato il programma di lavoro sulla W13 senza alcun tipo di sbavature. Parole importanti, considerando la poca esperienza dell’attuale pilota della Prema in Formula 2, che nei fatti – come già ampiamente discusso a Monaco – lo avvicinano a grandi passi verso un posto da ufficiale in Formula 1 con la scuderia anglo-tedesca diretta da Toto Wolff.

Mercedes e l’analisi sul test di Antonelli

“Forse è comprensibile che, trattandosi di test privati, ci siano state molte speculazioni sul loro scopo e sul loro contenuto. Il nostro ultimo test a Silverstone comprendeva Mick, Kimi e George ed è stato erroneamente etichettato come un confronto, ma non era né l’intenzione né i risultati della prova. È importante capire che ogni pilota abbia completato programmi diversi, in giorni diversi, in condizioni diverse. Sia Mick che Kimi hanno svolto un lavoro eccellente nel portare a termine i rispettivi programmi, con piena soddisfazione del team, e non vediamo l’ora di correre altri tre giorni intensi”.