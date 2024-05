F1 | Wolff cauto sul fronte line-up Mercedes: “Aspettiamo, vogliamo vedere cosa farà Verstappen”

F1 Mercedes Wolff – Poco prima della partenza dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Toto Wolff è tornato a parlare dell’argomento line-up in Mercedes, precisando come la squadra stia al momento vivendo un periodo di “osservazione”.

Nonostante le tante voci delle ultime settimane, riguardanti sia Carlos Sainz che Andrea Kimi Antonelli, il Team Principal della scuderia anglo-tedesca non ha voluto dare delle certezze in merito al 2025, precisando come la compagine con base a Brackley stia valutando diverse opzioni per il post-Hamilton, tra cui Max Verstappen.

La posizione dell’olandese, considerando i tanti cambiamenti che si stanno registrando in Red Bull – soprattutto in vista del 2026 – è tutt’altro che salda e il Manager austriaco sarebbe pronto a sferrare un attacco per portare tra le proprie fila il talento del Campione del Mondo. Un colpo da “biliardo” che permetterebbe al team tedesco di sostituire al meglio un peso da “90” come Lewis Hamilton.

Wolff e l’argomento Verstappen

“Aspettiamo di vedere cosa farà Verstappen, anche se naturalmente stiamo tenendo d’occhio anche gli altri piloti. Sainz è stato molto veloce in questa prima parte di stagione e come squadra ci riteniamo in modalità osservazione. La decisione sul suo futuro spetta a Max, ovviamente, e non sarà una questione di giorni, ma di settimane o mesi. Quindi c’è ancora del tempo prima di prendere una decisione definitiva in merito”.