F1 | Mercedes, Andrea Kimi Antonelli in pista a Imola con la W13 del 2022

Altro test importante per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota classe 2006 è sceso nuovamente in pista sul tracciato di Imola per una due giorni sulla Mercedes W13 del 2022. Questa volta quindi, al contrario di quanto accaduto in Austria a metà aprile, il bolognese ha provato per la prima volta una monoposto di questa era della Formula 1, mentre al Red Bull Ring aveva testato la macchina campione del mondo del 2021, ovvero la W12. Il team principal Toto Wolff aveva già dichiarato come queste prove fossero più o meno comparative così da far capire ad Antonelli la differenza tra una vettura vincente, ossia appunto quella di tre anni fa, con una molto complicata come quella che sta guidando in queste ore. Si parla di un suo possibile esordio, proprio a Imola, al posto di Sargeant in Williams, ma francamente ci sembra ancora troppo presto, nonostante questi test, organizzati un po’ di fretta e furia dalla Mercedes, la quale non vuole perdere affatto tempo.



