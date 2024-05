Formula 1 | McLaren, la gioia di Andrea Stella: “Norris meritava questa vittoria!”

Lando Norris ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Miami, la prima della sua carriera, la numero 184 del team di Woking nella sua gloriosa storia, confermandosi al secondo posto come la squadra più vincente della Formula 1. E’ una prima volta anche per Andrea Stella, team principal ed ex ingegnere della Ferrari, il quale ha preso le redini del team a fine 2022, portandolo a un punto molto alto dopo un inizio disastroso e con una vettura molto difficile da guidare. Dopo Austria 2023 il primo vero sussulto con una monoposto ribaltata, dopodiché è arrivato questo grosso aggiornamento a Miami e che è coinciso con la prima vittoria.

“Tante prime oggi – ha detto l’ingegnere di Orvieto a Sky UK. Quella più importante è la vittoria di Lando, perché la meritava tantissimo, davvero. Abbiamo sempre detto che una volta avuto il giusto materiale a disposizione avrebbe potuto vincere, e ci è riuscito. I miei pensieri sono per tutti i ragazzi e le ragazze della McLaren: so che tipo di lavoro c’è dietro a tutto questo ed è meritatissimo per tutto il team. Spero che tutti si stiano godendo il momento, e voglio dire che questa vittoria è per Gil de Ferran. Sapevamo che la macchina fosse veloce, è un po’ una sorpresa ma la pigliamo positivamente e come un grande segnale per il futuro”.