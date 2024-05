F1 | McLaren predica cautela in vista del GP di Monaco

F1 McLaren GP Monaco – Nonostante l’ultimo aggiornamento introdotto a Miami, finalizzato all’ottimizzazione del potenziale nelle curve a media e bassa velocità (tallone dolente della vettura 2023 e della prima specifica della 2024), Andrea Stella ha preferito la strada della cautela in vista del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Interpellato da Autosport, il Team Principal della McLaren ha rimarcato l’unicità di Monte Carlo, precisando come il circuito del Principato – probabilmente il più angusto del campionato a causa della sua conformazione – richieda non solo dei pezzi specifici da alto carico, ma anche un bilanciamento “granitico” e una buona dose di fortuna nei momento più caldi del week-end. Un mix che la squadra dovrà crearsi con il lavoro e la competitività della MCL38, apparsa in ottima forma nelle ultime due prove stagionali di Miami e Imola.

McLaren e la cautela in vista di Monaco

“Ho sentito che in Red Bull si prevedono in difficoltà a Monaco e personalmente non posso che sperare nelle loro previsioni. E’ un tracciato che fa storica a sé e solitamente si portano dei pezzi specifici per avere il massimo carico aerodinamico. Il nostro aggiornamento ci ha tolto qualcosa nelle curve veloci a beneficio delle curve a media e lenta velocità, ma non credo che tutto ciò si rivelerà un fattore determinante a Monaco. Saranno anche gli episodi e soprattutto la qualifica a stabilire gli equilibri nel Principato”.