Formula 1 | Verstappen perfetto al via, Stella: “Non sbaglia mai”

Formula 1 Verstappen Stella – La freddezza al via ha aiutato Max Verstappen a guadagnarsi il gradino più alto del podio nell’ultimo Gran Premio di Imola, parola di Andrea Stella. Intervistato dalla stampa inglese, il Team Principal della McLaren ha evidenziato le ottime partenze mostrate dall’olandese in questa prima parte di stagione, sottolineando come quest’ultimo, praticamente sempre in pole position, non abbia mai perso la leadership della corsa alla prima curva.

Un mix di bravura umana e tecnica, soprattutto sul fronte power unit, che gli ha sempre garantito aria pulita nel primo stint di gara, come d’altronde è avvenuto anche all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dinamiche che nella Formula 1 strategica di oggi, influenzata anche dai minimi dettagli, finiscono per rivelarsi fondamentali le raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero la vittoria.

Stella sulle partenze di Verstappen

“In partenza ha un rendimento invidiabile e raramente perde la prima posizione alla prima curva. Ovviamente non è fortuna, bensì un buon lavoro di preparazione delle gomme unito ad una power unit in grado di esprimersi al meglio in fase di accelerazione. Ad Imola, ad esempio, Lando è riuscito ad avere dei rifletti migliori, ma poi Max si è garantito la testa della corsa alla prima curva e tanta aria pulita nel corso del primo stint. Una situazione che l’ha aiutato a gestire al meglio la strategia. Con valori così simili tra le scuderie di vertici ogni dettaglio conta e noi lo sappiamo bene perché un errore a livello di operazioni in pista con Piastri in qualifica ci è costato caro”.