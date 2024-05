F1 | Zak Brown: “Andrea Stella ha cambiato tutto in McLaren”

F1 Brown Stella – In attesa di approdare ad Imola per il settimo appuntamento di questa stagione, Zak Brown ha rimarcato il grande lavoro che sta portando avanti Andrea Stella in McLaren, precisando come l’Ingegnere italiano – Team Principal della squadra da circa un anno – sia riuscito a trasformare la compagine inglese in una struttura concreta, snella e in grado di estrarre il massimo dalle risorse a propria disposizione.

Nonostante i tanti problemi dell’inizio dello scorso anno, derivanti da un progetto di base non competitivo, lo staff tecnico – grazie alla sua leadership – ha abilmente trovato le giuste contromisure, regalando a Lando Norris ed Oscar Piastri un pacchetto in grado di arrivare alla vittoria, concretizzata al meglio nell’ultimo GP di Miami. Un lavoro a 360° che ha permesso alla McLaren di entrare nel gruppo di vertice con Red Bull, Ferrari, Aston Martin e Mercedes.

Brown e la leadership di Stella in McLaren

“Andrea ha cambiato tutto ed ha fatto un lavoro incredibile con la squadra. E’ riuscito a prendere per mano il team, facendo concentrare tutti oltre che comunicando, ascoltando e dando l’esempio. E’ molto esigente, ma anche parecchio riflessivo, soprattutto nelle decisioni importanti. E’ fantastico e sono dell’idea che non avremmo mai vinto senza la sua leadership. Meno di due anni fa avevamo la peggior vettura sulla griglia, senza se e senza ma, mentre oggi festeggiamo un’incredibile vittoria con Lando, arrivata in modo convincente. E’ incredibile e i miei elogi non bastano. Tutto il team anche grazie alla sua spinta ha dato il meglio. Per quanto riguarda i leader è il migliore che ci sia”.