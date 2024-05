Ferrari | GP Monaco, Vasseur predica calma dopo la pole di Leclerc: “La vittoria non è scontata!”

La Ferrari ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc, per la terza volta negli ultimi quattro anni ha piazzato la Rossa davanti a tutti nelle qualifiche di Monte Carlo, ma questa volta spera di concludere come si deve il weekend, ossia con la vittoria. La Scuderia potrà contare anche su Carlos Sainz, terzo dopo un fine settimana fino a questo momento molto complicato, ma in Q3 lo spagnolo è riuscito ad accendersi, e domani sarà fondamentale il suo apporto per accompagnare il compagno di squadra ad una vittoria che attende da una vita. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, non vuole cali di tensione, e invita tutti alla calma, perché pole a Monaco non vuol dire automaticamente vittoria, e il recente passato lo ha ricordato.

“Gran giornata per Charles – ha detto Vasseur. Ma già da ieri è andato forte, sta facendo un gran weekend finora. In Q1 quella borsa di plastica lo ha disturbato, ma ha mantenuto la calma. Era un po’ al limite, perché ha perso due o tre giri, ma ha fatto un buon lavoro lungo la sessione. Sta volando sin dall’inizio del fine settimana: è stato molto costante, con un passo velocissimo. E’ vero che la Q1 non era iniziata molto bene, poi quel disturbo che dicevo prima, è dovuto rientrare due volte ai box e non era facile. Abbiamo avuto un po’ di paura che fosse nervoso, questo lo avrebbe potuto condizionare ma invece è stato calmo ed è andato alla grande”.

Ferrari, Vasseur: “Stessa routine di sempre”

“Cambio motore prima delle qualifiche? Sì, per sicurezza, ma non siamo assolutamente preoccupati per domani su questo argomento. Penso che abbiamo il vantaggio di avere sempre la stessa routine per prepararci alla gara: ci concentriamo sulla strategia, sull’assetto e via dicendo, quindi onestamente penso che sarà abilmente gestibile. Carlos è stato molto forte, ha fatto un bel giro alla fine ed è bello avere due macchine davanti anche per la questione strategica. Qui è importante fare la pole, ma non è scontato vincere, quindi dobbiamo fare tutto come si deve”.