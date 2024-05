F1 | Norris, vittoria e “Driver of the Day” nel GP di Miami

F1 GP Miami – Come da pronostico, Lando Norris è stato eletto il “Driver of the Day” nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara ricca di alti e bassi, ma sempre gestita con un passo di vertice, l’inglese è riuscito a guadagnarsi il primo successo della carriera, sfatando un tabù che perdurava da ben 109 gare. Una vera e propria liberazione, accolta con gioia e soddisfazione anche dalla squadra, protagonista di un gran lavoro sul nuovo pacchetto aerodinamico che ha debuttato in pista proprio in Florida.

Norris, ricordiamo, si è lasciato alle spalle Max Verstappen e Charles Leclerc, i quali non sono riusciti a reggere il suo ritmo subito dopo il restare dall’unico regime di SC della corsa, grazie anche ad una strategia che – proprio grazie all’ingresso in pista della vettura di sicurezza – si è rivelata a favore del britannico. Prossimo appuntamento con il mondiale tra due settimane ad Imola, teatro del prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.