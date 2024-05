F1 | Aston Martin, Alonso fuori in Q1: “Pensavo di poter entrare in Q3”

Monaco – Qualifica deludente per Fernando Alonso a Montecarlo. Lo spagnolo sperava in un buon piazzamento in Q3 dopo gli ottimi tempi mostrati nelle libere. Nelle FP2, infatti, Alonso aveva segnato il terzo miglior tempo, mantenendosi comunque in top 10 nel corso dell’ultima sessione di libere prima delle qualifiche. In qualifica il traffico non gli permette di segnare un giro valido per il Q2, anzi: nell’ultimo tentativo, alla Rascasse, quasi sfiora il posteriore della Haas di Magnussen, compromettendo così ogni chance di mettersi davanti. La sua gara scatterà dalla sedicesima casella.

“Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato: questa è Monaco e qui ci vuole fortuna! Ho perso molto tempo a causa del traffico in Q1, non posso incolpare nessuno per questo, le altre vetture non possono semplicemente volatilizzarsi. Prima della sessione eravamo convinti di poter entrare in Q3. Domani sarà dura, ma coglierò ogni opportunità”.