F1 | Piastri ko a Miami per un contatto con Sainz: il replay dell’episodio [VIDEO]

F1 GP Miami – Vi riportiamo il contatto tra Carlos Sainz e Oscar Piastri nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nel tentativo di sopravanzare l’australiano e di ottenere la quarta piazza alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc, lo spagnolo della Ferrari ha urtato con la posteriore destra l’ala anteriore del rivale della McLaren, provocandogli un danno che l’ha costretto dapprima al pit stop e successivamente ad una rincorsa dal fondo della classifica.

Un brutto colpo per Piastri, 13° sotto la bandiera a scacchi, che non gli ha permesso di concretizzare al meglio un fine settimana dove è riuscito a giocarsi stabilmente le posizioni di vertice della classifica. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.