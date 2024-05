McLaren | Andrea Stella: “Norris bravo a non strafare nel secondo stint”

Ancora una volta la McLaren è stata in lizza per la vittoria. Al contrario di quanto accaduto a Miami però, la squadra di Woking si è dovuta accontentare di un bel secondo posto di Norris, il quale però è stato di gran lunga il più veloce in pista negli ultimi 15 giri, quando però, evidentemente, era troppo tardi. La MCL38, dopo gli aggiornamenti della Florida si contende il primato di vettura più veloce insieme alla Red Bull, con la Ferrari subito a inseguire. Lando ha sfiorato la seconda vittoria consecutiva, mancata per meno di un secondo. Molto forte anche la prova di Piastri, quarto e autore di un ottimo secondo stint.

“Per la prima volta nel 2024 la McLaren ha fatto più punti di tutti in una gara – ha detto il team principal Andrea Stella. La quarta posizione di Oscar è il frutto di una buona strategia e di un ritmo importante, che gli hanno permesso di guadagnare una posizione in una giornata nella quale non era affatto scontato. Il secondo posto di Lando è stato un gran risultato: ci siamo sorpresi nel vederlo in lotta per la vittoria a fine gara, ma il tutto è nato come conseguenza della sensibilità degli pneumatici nel corso di questa giornata”.

“Nel primo stint infatti Max ha gestito meglio le medie, e dopo le soste Lando ha fatto un ottimo lavoro con le hard, resistendo alla tentazione di strafare quando Leclerc stava guadagnando. Alla fine ha dato i suoi frutti con un ritmo sostenuto e che gli ha permesso di avvicinarsi alla vittoria. Tutti in McLaren hanno lavorato molto duramente per rendere possibili questi risultati, a loro va il mio ringraziamento per gli aggiornamenti delle ultime settimane, ma anche per l’impegno e la qualità del duro lavoro. Dobbiamo continuare a migliorare la macchina, se riusciremo a farlo saremo in una buona posizione nel prossimo futuro”.