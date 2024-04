Formula 1 | McLaren, in arrivo diversi aggiornamenti sulla MCL38 a Miami

F1 GP Miami McLaren – Andrea Stella ha confermato l’arrivo di diverse novità sulla MCL38 nel prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo lo splendido podio ottenuto da Lando Norris in Cina, al contrario delle previsioni di inizio fine settimana, la scuderia inglese è pronta a confermarsi sul tracciato dell’Hard Rock Stadium, le cui caratteristiche – almeno sulla carta – non dovrebbero sorridere alle vetture di Norris, appunto, e Oscar Piastri.

Secondo quanto dichiarato dal Team Principal del team britannico, la MCL38 porterà in pista un pacchetto di update che mirerà non solo ad incrementare le prestazioni sul lento, ma anche a migliorare il degrado gomme in gara, aspetto che non ha permesso ai piloti di battagliare stabilmente con Red Bull e Ferrari in questa prima parte di campionato.

Stella e le novità della McLaren sulla MCL38

“A Miami avremo finalmente una serie di aggiornamenti sulla nostra vettura. Le novità che porteremo in pista avranno lo scopo di migliorare il degrado dei pneumatici e quindi di avvicinare la monoposto ad alcuni dei nostri concorrenti. Probabilmente tutto ciò non basterà, visto che serviranno altri step, ma comunque confidiamo di compiere un buon passo in avanti.

L’idea è quella di garantirsi uno sviluppo costante, anche perchè non si può mai dare nulla di scontato, soprattutto quanto si parla di mantenere gli pneumatici nella giusta finestra operativa. Miami sarà interessante dal punto di vista delle coperture, soprattutto se ci saranno temperature elevate. In quel caso la pista diventerà limitante per il posteriore e servirà parecchia trazione in uscita dalle curve lente.

La composita del pacchetto non sarà simile a quelli che abbiamo portato in pista nei week-end di Spielberg e Marina Bay, lo scorso anno, ma in ogni caso dovrebbe trattarsi di un passo considerevole. Sarà evidente, ma non posso aggiungere di più. Per ampliare il discorso bisognerebbe parlare di numeri, sui quali voglio mantenere il riserbo”.