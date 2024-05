Formula 1 | A Imola una McLaren in cerca del bis

La McLaren a Imola è una conferma. Le prove libere di ieri hanno dimostrato come gli aggiornamenti applicati sulla MCL38 a Miami stiano funzionando davvero, e da questo weekend anche Piastri può contare sulla versione più aggiornata della sua monoposto. Norris, oltre ad avere un passo gara di assoluto livello, ha eseguito anche un ottimo giro veloce fino all’errore alla seconda curva della Rivazza, ma era lì a giocarsela con Leclerc. Nel paddock c’è la netta sensazione che, con una Red Bull in difficoltà, la squadra di Woking sia in lotta con la Ferrari per pole position e vittoria.

“E’ stata una giornata produttiva e senza grossi problemi sulle due vetture, ad eccezione di una piccola noia elettronica sulla monoposto di Lando ma che abbiamo prontamente risolto – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Per il resto, siamo riusciti a terminare il programma, che includeva principalmente l’analisi del pacchetto evolutivo introdotto a Miami. Avendo applicato gli aggiornamenti in un evento col format della Sprint Race, non avevamo tempo sufficiente per eseguire tutte le procedute necessarie. La buona notizia è che tutto è andato secondo le aspettative, e i piloti hanno potuto lavorare sul set-up e capire meglio il comportamento delle gomme. C’è la possibilità di migliorare e altre vetture sembrano piuttosto veloci, ma sia Lando che Oscar sembrano contenti”.