Ferrari | Leclerc: “C’era tanta tensione, per me Monaco è troppo importante”

Pole position numero 24 per Charles Leclerc in Formula 1, la prima di questa stagione, la terza nella sua Monaco. Prestazione maiuscola dell’idolo locale, il quale ha dovuto far fronte con qualche ansia dovuta intanto al cambio del motore prima della Q1 (è stato rimontato quello di Miami, ndr), e poi di una busta di plastica che ha rischiato di mandare a quel paese tutto il lavoro perfetto fatto in questo weekend. Il monegasco ha mantenuto la calma e ha portato a casa un tempo straordinario, e domani partirà quindi davanti a tutti, sperando che finalmente il tabù nella sua pista di casa possa essere un lontano ricordo tra poco meno di 24 ore.

“C’è sempre più gioia del solito quando si fa la pole a Monaco – ha detto Charles. Vuol dire tanto, non solo per la domenica, perché abbiamo ancora tanto lavoro da fare per vincere, però la concentrazione che bisogna avere per le qualifiche qua e fare la pole, la tensione che c’era, perché dopo le tre sessioni di libere tutti ti aspettano e credono che farai il giro più veloce. Alla fine c’era tanta tensione, in più c’è stato questo cambio motore all’ultimo minuto che non sapevamo se fossimo in grado di sostituirlo in tempo per la qualifica. Quindi tutto questo insieme ha fatto sì che non fosse facile arrivare tranquilli. Q1 molto difficile, eravamo fuori fase con gli altri e il sacchetto che abbiamo dovuto levare, poi in Q2 dovevamo recuperare il passo e infine in Q3 siamo riusciti a mettere tutto insieme”.

Ferrari, Leclerc: “Dobbiamo fare tutto alla perfezione”

“L’unico giro che riguardo e nel quale dico “non ne avevo di più” è l’ultimo tentativo del 2022: non l’ho mai finito, mentre oggi non era perfetto ma bisogna anche accettare quando si fa un grandissimo lavoro, e credo che oggi siamo stati bravi a farlo perché non era facile dopo le difficoltà di Q1 e Q2, sono contento. Per me è tutto importante: Monaco è come Monza o Imola, sono gare che anche se alla fine hai 25 o 26 punti disponibili, emotivamente parlando c’è sempre un valore aggiunto. Qui ho sognato di essere in Formula 1 e un pilota Ferrari, oggi sono tutto questo e farò di tutto per essere sul gradino più alto del podio domani. Per adesso la mia unica concentrazione sarà sul lavoro che c’è da fare per arrivare perfettamente a inizio gara. Facendo il nostro dovere spero che tutto andrà per il verso giusto”.