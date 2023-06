Formula 1 | McLaren a caccia di punti a Zeltweg sfruttando anche la Sprint Race

Continua il periodo difficile per la McLaren. Nonostante la buona prestazione di Norris in Canada, il pilota britannico è stato penalizzato per aver rallentato eccessivamente sotto Safety Car per favorire il doppio pit stop con il compagno di squadra, una sanzione che ancora oggi brucia al giovane inglese, ma bisognerà farsene una ragione per una decisione onestamente giusta della Federazione. Piastri, dal canto suo, vuole continuare il suo momento di crescita su un tracciato, quello di Zeltweg, a lui più conosciuto. In Austria ci sarà comunque la possibilità di rifarsi, avendo a disposizione anche i punti della Sprint Race, in un format rinnovato (e abbastanza discutibile, ndr) così come abbiamo visto già a Baku in questa stagione.

“Il Gran Premio del Canada è stato difficile ma divertente – ha detto Norris. Ci sono stati dei bei sorpassi e ho lottato per i punti in pista. Sono tornato in fabbrica al simulatore per prepararmi per l’Austria: il Red Bull Ring è uno dei miei tracciati preferiti, perché qui ho tanti bei ricordi avendo conquistato il mio primo podio in carriera. Ci sarà anche la Sprint Race, il che rende il tutto sempre più interessante. Sembra promettere bene, quindi daremo il massimo!”.

“Sono contento della mia prima volta in Canada – ha dichiarato Piastri. La mia domenica si è conclusa ai margini della top dieci: ho avuto tanto da imparare insieme ai miei ingegneri e abbiamo esaminato tutto in fabbrica nel corso della settimana. Non vedo l’ora di tornare al Red Bull Ring, questa volta però su una vettura di Formula 1. Ho già provato il format della Sprint a Baku e mi è piaciuto molto, quindi sono impaziente di provarlo di nuovo in questo weekend e spero di portare alcuni punti importanti per la squadra”.