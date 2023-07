Formula 1 | Leclerc penalizzato per impeding nei confronti di Piastri

Non l’ha passata liscia Charles Leclerc, penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza della Sprint Race per aver causato un impeding nei confronti di Oscar Piastri nel corso delle Qualifiche ShootOut di questa mattina. Il pilota della Ferrari stava rientrando ai box, e in Austria la corsia è in traiettoria, e all’arrivo dell’australiano certamente il #16 non poteva spostarsi in alcun modo, così come il pilota della McLaren non poteva cambiare direzione. Alla fine i commissari hanno deciso per la penalità nei confronti di Leclerc, il quale quindi scatterà dalla nona posizione oggi pomeriggio, mentre la griglia di domani non sarà ovviamente modificata.

SENTENZA FIA

I commissari hanno ascoltato Leclerc e Piastri, i rappresentanti dei team e hanno rivisto i dati del sistema di posizionamento, i video, i tempi, la telemetria, i team radio e gli on board camera. Il pilota della McLaren ha dichiarato che mentre si avvicinava in curva 9 ha visto la vettura di Leclerc andare lentamente e ha dovuto frenare, riducendo la sua velocità di circa 45 km/h rispetto al giro veloce precedente. Questo è stato verificato dai commissari riferendosi alla telemetria della McLaren. E’ stato confermato che Piastri ha perso circa mezzo secondo in quel mini settore (5.3s contro i 4.8s). Leclerc quindi ha dichiarato che l’ultima chiamata ricevuta dalla squadra è stata quando si stava avvicinando in curva 4 (“Piastri a sei secondi”) e di aver visto la monoposto #81 negli specchietti mentre si trovava alla curva 8 e Piastri alla 7. Il rappresentante della Ferrari ha affermato che il team “avrebbe potuto fare di meglio” nel comunicare il rapido avvicinamento dell’australiano, e Charles ha spiegato che “se fossi stato avvertito avrei potuto fare qualcosa prima”.

Di conseguenza stabiliamo che, sebbene non ci sia totale colpa del pilota, e che la mancanza di comunicazione del team sia stato il fattore principale dell’impeding, deve essere imposta una penalità di tre posizioni in griglia poiché Piastri è stato “inutilmente ostacolato”, perché non ci sono dubbi sul fatto che la situazione potesse essere evitata. Si noti, inoltre, che questa penalità sarà applicata SOLO nella Sprint Race, e qualora il pilota non fosse in grado di disputarla in questo evento, la sanzione verrà applicata alla prossima Sprint e non al Gran Premio di domani.

