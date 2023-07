F1 | GP Austria, gli highlights della Sprint Shoot-Out [VIDEO]

F1 GP Austria Sprint Shoot-Out – Vi riportiamo gli highlights della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una sessione letteralmente dominata, Max Verstappen è riuscito a garantirsi la seconda pole position del week-end, lasciandosi alle spalle – con mezzo secondo di vantaggio – il compagno di squadra Checo Perez, bravo a riscattare la pessima performance di ieri.

Terza posizione per un ottimo Lando Norris, ancora competitivo a bordo della MCL60 2.0 presentata dalla McLaren questo fine settimana in Austria, seguito da un superbo Nico Hulkenberg – bravo ad ottenere il tempo con gomma media – e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Completano la graduatoria della top dieci Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Infine, sabato mattina disastroso per la Mercedes: George Russell, 15°, non ha preso parte alla SQ2 per un problema idraulico al sistema dello sterzo, mentre Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre la 18° piazza (cancellazione dell’ultimo tempo e timing errato in SQ1). Appuntamento alle 16.30, sempre in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questa seconda Sprint stagionale in programma al Red Bull Ring.