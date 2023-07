Formula 1 | Le strategie per il GP d’Ungheria: due soste consigliate, ma occhio alla sorpresa soft

Il Gran Premio d’Ungheria partirà con una sorpresa là davanti. Lewis Hamilton ha beffato per tre millesimi Max Verstappen, e i due scatteranno da una prima fila che fa certamente ripensare alle battaglie della stagione 2021. Il sette volte campione del mondo inglese non partiva davanti a tutti da 33 gare, ossia Arabia Saudita 2021, giorno che coincide anche con la sua ultima vittoria in Formula 1. Occhio ai piloti alle spalle: Norris e Piastri sono pronti a fare faville con una ritrovata McLaren, e il britannico soprattutto può contare su una gomma media nuova in partenza, ed è proprio questa mescola quella consigliata per partire, salvo poi passare a due stint con le hard.

Si potrebbe variare anche con una strategia che vede partire con le medie, fermarsi per le hard e poi tornare su medie, e chi ha appunto una gialla nuova può certamente puntare su una situazione del genere, dipende sempre dal degrado, essendo previste altissime temperature oggi all’Hungaroring. Una sola sosta con partenza su dure e poi passare su medie sembra un attimo azzardata, ma la Pirelli vede anche una possibilità di tre soste e con l’utilizzo di tutte e tre le mescole: media-hard-hard-soft. Ovviamente queste soluzioni sono studiate senza contare eventuali Safety Car, Virtual o bandiere rosse.