Formula 1 | McLaren, altra ottima gara di Piastri: “Stiamo facendo enormi passi in avanti”

Altra gara positiva per Oscar Piastri, quinto a Budapest e vicinissimo ancora una volta alla zona podio. In questa circostanza però ha dovuto desistere a Perez e Hamilton, e specialmente nella lotta col messicano, il pilota della McLaren ha avuto la peggio anche in termini di danni sulla sua monoposto, visto che il fondo ha toccato pesantemente il cordolo, e per questo motivo ha perso diversi punti di carico aerodinamico. Un quinto posto che comunque dà fiducia e conferma ancora una volta come la MCL60 sia diventata molto più competitiva nelle ultime settimane.

“Ci sono alcuni aspetti positivi da prendere – ha detto Piastri. Penso che il grande vantaggio sia stato lavorare sulla gestione delle gomme: ho faticato parecchio nel secondo e terzo stint a causa di alcuni danni al fondo, quindi sì, ho molto da imparare da queste situazioni ma la quinta posizione è comunque un ottimo risultato considerando le sfide che si sono presentate. E’ stata un’altra grande giornata per il team, sia in pista che in fabbrica. Sono stati fatti dei grandi passi in avanti nelle ultime gare e le condizioni di questo weekend sono state un banco di prova importante per noi. Essere ancora lassù dà fiducia e possiamo continuare così anche a Spa la prossima settimana”.