Formula 1 | GP Ungheria, a breve un restyling completo dell’Hungaroring

Formula 1 GP Ungheria – Dopo il recente rinnovo del contratto con Liberty Media, adesso con una scadenza fissata per il 2027, i gestori dell’Hungaroring sarebbero pronti ad avviare i lavori di ammodernamento dell’impianto in vista di un’ulteriore estensione del contratto con FIA e Liberty Media.

Attualmente il circuito situato alle porte di Budapest non rispetterebbe gli standard richiesti da tutte le parti in causa, aspetto che avrebbe spinto gli organizzatori ad un piano di ristrutturazione a 360° che riguarderebbe non solo la pista, ma anche le infrastrutture, le tribune e la costruzione di un nuovo paddock, più largo e moderno. Un investimento ingente, sotto tutti i punti di vista, che mira a garantire alla gara un futuro a lungo termine.

Le parole di Stefano Domenicali sul GP Ungheria

“Vedere l’impegno del promotore è qualcosa di molto importante. Tutti lavorano per migliorare le struttura e quindi l’esperienza da regalare ai fan durante io week-end di gara. E’ uno sforzo di assoluto spessore, promesso e mantenuto, che vogliamo vedere per tutti gli eventi presenti in calendario”.

Le promesse di Zsolt Gyulay, direttore esecutivo dell’Hungaroring

“La crescita globale della Formula 1, la quale possiede una lista di sedi molto interessate ad entrare a far parte del campionato, è qualcosa di sorprendente e noi come GP non vogliamo farci trovare impreparati. Abbiamo recentemente rinnovato un accordo d’estensione, ma lavoriamo per confermare il nostro impegno ancora per molto tempo. La riqualificazione del circuito è in pieno svolgimento e tutti stanno facendo il massimo per regalare alla Formula 1 un impianto moderno, sicuro e in linea con gli standard richiesti”.