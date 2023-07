Formula 1 | Mercedes vola con Hamilton, delude con Russell

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Ungheria. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, al palo dopo 33 gare si ritroverà al fianco di Max Verstappen, colui che lo ha detronizzato nel 2021, prendendogli stabilmente il posto. La lotta fra i due si preannuncia spettacolare, anche perché il britannico non sarà certamente accomodante come Norris un paio di settimane fa. Dall’altro lato del box, delude la prestazione di Russell, entrato in pista con un timing sbagliato e costretto quindi al diciottesimo posto in griglia di partenza.

“Fantastico essere in pole con Lewis – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Nelle ultime gare è stato fatto un duro lavoro per migliorare la macchina, è un segnale forte della direzione intrapresa. Peccato per George, la sua situazione non l’abbiamo gestita bene, vedremo come migliorare. E’ molto deludente non mantenere le promesse prestazionali della macchina, ma non ha potuto fare un giro pulito, quindi vedremo cosa fare per oggi. Entrambi i piloti avranno una gara difficile: Max ha faticato più del previsto sul giro secco, ma nel passo gara è molto forte, così come Lando. George ha molte vetture da superare, dobbiamo cercare di compensare la strategia per metterlo in una posizione nella quale possiamo rimontare. C’è caldo, e se ci prenderemo cura delle gomme avremo delle opportunità”.