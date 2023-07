Formula 1 | Norris sul podio anche in Ungheria: “Abbiamo ampi margini di crescita”

E’ al settimo cielo Lando Norris per il secondo posto conquistato a Budapest. Il pilota della McLaren è finito ancora una volta sul podio, in seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Max Verstappen, oggi a più di 30 secondi. L’inglese gliel’ha fatta pagare in qualche modo, distruggendo il trofeo sul podio: ovviamente scherziamo, nulla di premeditato, solo un po’ di irruenza di troppo nello stappare lo spumante. La MCL60 è in costante miglioramento, e nei prossimi Gran Premio arriveranno altri sviluppi e che porteranno Lando a giocarsi, forse, qualcosa di più importante.

“Sono totalmente soddisfatto, è stata una giornata perfetta per noi – ha detto Norris. Non penso che potessimo fare meglio: è stata dura perché queste temperature non ci aiutano e noi fatichiamo un po’ con il caldo. Sappiamo anche che le Red Bull vanno estremamente bene in queste condizioni, perché gestiscono alla grande le gomme mentre noi fatichiamo di più rispetto a loro, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Mi spiace per quello che ho fatto sul podio col trofeo, ma sono contento di aver conquistato il secondo posto. Ci sono alcune piste nelle quali andremo bene, possiamo portare degli aggiornamenti e che di conseguenza ci apriranno la strada ad altri sviluppi, c’è un ampio margine di crescita. Più avanti nella stagione e anche nella prossima possiamo aspettarci qualcosa di più, l’importante è lavorare sodo”.