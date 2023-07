Formula 1 | Mercedes, Wolff: “Noi secondi solo alla Red Bull in Ungheria”

C’è un po’ delusione in casa Mercedes per il risultato del Gran Premio d’Ungheria. Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione dopo essere partito dalla pole position, e forse troppo preso dalla lotta con Verstappen, si è fatto infilare sia dal rivale olandese che dalle due McLaren di Piastri e Norris. Da quel momento, il sette volte iridato ha iniziato una gara decisamente diversa da quella che si aspettava, e con una strategia forse non proprio eseguita al massimo, è arrivato a poco meno di due secondi dal podio conquistato poi da Perez. Russell è certamente la nota positiva della giornata, sesto, partito dalla diciottesima casella, e soprattutto in grado di mettere dietro sia le Aston Martin che le Ferrari.

“Penso che fossimo la seconda vettura più veloce in gara, ma il risultato non lo ha dimostrato – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la bandiera a scacchi. Guardando i giri e i progressi di George, c’erano tante possibilità per noi non ma le abbiamo sfruttate. Questo ovviamente è deludente, e Lewis nell’ultimo stint ha recuperato più di dieci secondi rispetto a quelli davanti, chiudendo a meno di due secondi dal podio. Se avessimo fatto tutto in modo leggermente diverso, avremmo chiuso quel margine, quindi dobbiamo analizzare per capire cosa avremmo potuto fare. A inizio anno eravamo ben lontani dalla pole position, ma adesso comprendiamo meglio la vettura. Detto questo, Max sembrava tranquillo là davanti e noi non siamo qui per correre per il secondo posto, quindi l’obiettivo è quello di arrivare primi, ma stavolta eravamo molto lontani”.