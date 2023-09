F1 | Aston Martin, Jessica Hawkins in pista all’Hungaroring con la AMR21

La britannica Jessica Hawkins ha completato il suo primo test su una vettura di Formula 1, guidando l’Aston Martin AMR21 del 2021 all’Hungaroring. La 28enne, già ambasciatrice proprio del team inglese, è già salita sul podio nella W Series, e dal 2022 lavora al simulatore per la squadra verdona. Era dal 2018 che una donna non saliva su una vettura di Formula 1 in una sessione di test, e ha completato diversi run sulla monoposto di due anni fa condividendo la macchina con Felipe Drugovich, riserva della squadra di quest’anno.

“Voglio ringraziare di cuore tutto il team Aston Martin per aver avuto fiducia in me e per avermi dato questa opportunità – ha affermato la Hawkins. Ho pagato sangue, sudore e lacrime per arrivare qui. Quando ho sentito per la prima volta che poteva esserci una possibilità, quasi non potevo crederci. Lo tengo segreto da mesi, il che è stato piuttosto difficile, ma ne è valsa assolutamente la pena e ho potuto acquisire informazioni davvero preziose. Niente è paragonabile all’accelerazione e alla frenata di una vettura di Formula 1, e visti i dati sono davvero orgogliosa della mia prestazione. Guidare l’AMR21 è stato per me un sogno che è diventato realtà, lo aspettavo da tanto tempo. Continuerò a spingere per ottenere di più, e nel frattempo voglio ispirare altre donne e far loro sapere che dovrebbero seguire il loro sogno, qualunque esso sia”.

Jessica Hawkins a bordo dell’Aston Martin AMR21 a Budapest

“Questo è un momento speciale, sia per Aston Martin che per Jessica – ha detto il team principal Mike Krack. E’ un membro importante della nostra squadra di piloti e siamo rimasti davvero colpiti dalla preparazione per il test: ha lavorato duramente con il nostro team di simulatori e questo ha reso facile la decisione di farla salire a bordo dell’AMR21″.

“Jessica ha eccelso nel suo primo test di Formula 1 – ha ammesso Robert Sattler, direttore del programma Evolution del team Aston Martin. Dopo il giro di installazione abbiamo avuto un piccolo intoppo perché il circuito è stato colpito da una forte pioggia. Ciò ha portato ad una pista totalmente green, e durante la il primo stint vero e proprio c’erano ancora delle zone umide in alcune curve. Jessica ha progressivamente aumentato la velocità su una pista difficile gestendo in modo impeccabile la complessità della AMR21. Il suo feedback è stato preciso a corredo con i nostri dati. Dopo tre run, la pista si era asciugata e lei stava già raggiungendo le velocità sul giro di riferimento”.