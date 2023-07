F1 | Alfa Romeo, Zhou è quinto: “Abbiamo dimostrato di avere un buon passo anche per la gara”

Era già incredibile vedere le Alfa Romeo tra i primi dieci nelle prove libere, soprattutto dopo il weekend di Silverstone. Ma quando Zhou Guanyu ha concluso il Q1 mettendosi davanti al resto del gruppo, in prima posizione, il team di Hinwil ha capito che la C43 aveva forse il potenziale per stare davanti. Nonostante l’Alternative Tyres Allocation e alcuni tempi cancellati, Zhou è riuscito a farsi strada fino al Q3, mettendosi nientemeno che in quinta posizione. Dopo diversi weekend difficili, il cinese ha la possibilità di conquistare un grande risultato in gara: proprio grazie all’ATA, l’Alfa Romeo ha dimostrato di poter essere competitiva con tutte le mescole.

“E’ davvero bello posizionarsi sulla quinta casella. Decisamente, ieri abbiamo già dimostrato, per le gomme montate e il carburante a bordo, di avere un buon passo. Mi sono sentito a mio agio già dai primi giri, avevamo la chance di entrare in Q3, ma non mi aspettavo certo il quinto posto. Sono molto contento, soprattutto per la prima posizione nel Q1. Sapevo di dover fare un buon giro per mettermi al sicuro, visto che il tentativo precedente mi era stato cancellato, ma chiudere davanti mi ha dato fiducia per il resto della qualifica. Sono andato bene anche in Q3, abbiamo una macchina forte, questo tracciato si adatta bene alla macchina, speriamo che vada bene anche in gara, siamo molto motivati – ha raccontato il cinese – la squadra ha fatto un grande lavoro ed è bello avere entrambe le vetture in tra le prime dieci: non eravamo felici delle performance di Silverstone, ma abbiamo lavorato insieme per ottimizzarle e i risultati lo dimostrano. Eravamo già forti nelle libere, ma abbiamo analizzato i dati e siamo riusciti a fare quel passo avanti che ci ha permesso di entrare in Q3. Ora, speriamo di ripeterci in gara, e di terminare il weekend così come è iniziato, conquistando altri punti”.