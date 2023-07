F1 | Verstappen sulla vittoria numero 44: “Spero di fare in fretta la 45, altrimenti sarebbe terribile!”

Max Verstappen ha vinto la gara numero 24 dall’inizio della scorsa stagione, la 44 della sua carriera. Numeri devastanti per una Red Bull che sembra non avere punti deboli, quantomeno quella guidata dal campione olandese. Il Gran Premio d’Ungheria, già conquistato lo scorso anno dopo una doppia rimonta ha confermato ancora una volta come la RB19 sia una vettura di un livello decisamente diverso rispetto a tutta la concorrenza, specialmente se guidata proprio da Verstappen, al quale è stato chiesto anche dove può arrivare la squadra di Milton Keynes, e lui, pensando anche al numero di vittorie, uguale a quello della macchina di Hamilton, ci ha scherzato su.

“Molti dimenticano quanto sia difficile vincere 12 gare di fila come squadra – ha detto Max in conferenza stampa dopo il successo di Budapest. Pur avendo la vettura più veloce, è facile commettere errori o avere dei momenti negativi in un weekend. In altre situazioni il distacco era inferiore rispetto a quanto previsto e voluto, ma in altri ci siamo sorpresi anche noi stessi di quanto siamo andati forte. Spero che riusciremo a continuare così, cercando di imparare sempre di più dalla monoposto, dagli aggiornamenti che porteremo fino a fine stagione e anche al 2024. Vittoria numero 44? Spero di fare in fretto la 45, sarebbe terribile altrimenti!”.