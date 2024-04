Formula 1 | Honda su Aston Martin: “Vogliamo diventare campioni del mondo insieme!”

La Formula 1 si appresta a scendere in pista in Cina per il quinto Gran Premio della stagione 2024, ma negli ultimi giorni si è parlato tanto di quel che arriverà già nel 2026. Infatti, le vetture della nuova generazione stanno avendo diversi problemi al simulatore per via del concetto aerodinamico attivo che non sembra convincere al momento Liberty Media, le squadre e la FIA stessa. La Honda, partner della Red Bull, sarà con Aston Martin tra due anni, ritrovando tra l’altro Fernando Alonso dopo quasi una decade. Koji Watanabe, presidente dei giapponesi si è già fissato un target da raggiungere con il team di Silverstone a partire dalla prima stagione insieme.

“Noi vogliamo diventare campioni del mondo dal 2026 in poi – ha detto Watanabe ad Autosport. Sappiamo che sarà molto difficile, non è certamente semplice ma abbiamo bisogno di obiettivi sui quali impegnarci al massimo insieme ad Aston Martin. Insieme a Stroll e Toishiro Mibe (CEO) abbiamo quindi fissato quel target, ossia puntare al mondiale, ma in realtà non è così facile. Probabilmente, in questo momento, ci manca qualcosa, ma dobbiamo dirci cosa: dal loro punto di vista vogliono sapere cosa manca a Honda, e anche noi vogliamo conoscere le mancanze attuali di Aston Martin. Tra noi c’è una conversazione onesta, è così che si diventa una squadra di alto livello”.