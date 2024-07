F1 | Aston Martin, Stroll: “Non eravamo abbastanza competitivi”

Budapest – Lance Stroll conquista l’unico punto iridato in terra magiara per l’Aston Martin. Il canadese – insieme al compagno di squadra Fernando Alonso – è l’unico ad indossare gomma soft al via. Col pit-stop si ritrova in un trenino con l’altra Aston Martin e la Williams di Albon. È a fine gara che Lance riesce a sferrare il colpo su Alonso, ormai senza pneumatici per difendersi, prendendosi la decima posizione e l’accesso in zona punti.

Stroll: “La strategia non era il massimo”

“È stata una gara difficile per noi. Non credo che la nostra strategia fosse il massimo, e non eravamo abbastanza competitivi. Inoltre, abbiamo faticato col degrado gomme. C’è ancora tanto lavoro da fare per la squadra prima del prossimo weekend. Quella di Spa è una pista diversa, speriamo che si adatti meglio alla nostra vettura”.