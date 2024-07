Ferrari | Richieste di Newey eccessive, trattativa in fase di stallo

Sembra esserci uno sviluppo nella trattativa tra la Ferrari e Adrian Newey. Il genio inglese si libererà dalla Red Bull nella prima parte del prossimo anno, e la Scuderia di Maranello è stata la prima a farsi avanti nei mesi scorsi per cercare di portare le sue idee alla corte del Cavallino Rampante. Frederic Vasseur si è mosso subito, incontrandolo a Londra già prima del Gran Premio di Miami e portando avanti una trattativa sì molto complessa ma che sembrava potesse finalmente convolare a nozze dopo decenni di inseguimenti vari.

Nelle ultime settimane però pare ci sia stato uno stop, anche abbastanza brusco nelle contrattazioni. Come conferma La Gazzetta dello Sport, nelle firme del collega Luigi Perna e dell’amico Paolo Filisetti, il 65enne vorrebbe portare con sé una ventina di tecnici di fiducia nella sua avventura in Ferrari, un qualcosa che però a Maranello non sembra particolarmente gradito al momento. Dalla Gran Bretagna nei giorni scorsi si è detto di un intervento da parte dell’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, il quale avrebbe posto una sorta di veto sulla riuscita della trattativa. Da capire se le due situazioni siano collegate, certo è che, dopo le parole di Vasseur dei giorni scorsi, si era capito che qualcosa si fosse inceppato, anche perché, come riferisce appunto la Rosea, quei tecnici voluti da Newey influirebbero nel budget cap della squadra, e questo vorrebbe dire riorganizzare il tutto il più velocemente possibile per farsi trovare prontissimi alla nuova sfida regolamentare in vigore dal 2026 in poi.

La sensazione è che questo probabile stop possa essere anche non essere momentaneo, tutto dipenderà da come la Ferrari risponderà alle richieste del genio britannico, il quale si era comunque aperto alla possibilità di approdare a Maranello, magari senza presenziare più di tanto in fabbrica, ma circondandosi comunque di persone di fiducia per lavorare a dovere. Al momento la Scuderia non sembra propensa a questa rivoluzione tecnica, pur essendone in atto una in questo momento. Un po’ di caos dunque, e che potrebbe portare Newey ad accettare l’offerta di un’altra squadra britannica, con Aston Martin pronta ad offrire un contratto mostruoso solo al 65enne, senza considerare i tecnici che vorrebbe portare con sé, mentre la McLaren sembra più defilata, non potendo mai pareggiare quella cifra. La Ferrari, dal canto suo, darebbe 10 milioni l’anno ad Adrian, il quale non fa dei soldi il problema principale, quantomeno lui personalmente, visto il discorso che vi facevamo prima. Una situazione che si evolverà, in un senso o nell’altro, nelle prossime settimane.