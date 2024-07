F1 | Aston Martin, Stroll conquista l’ottava posizione in qualifica

Budapest – Lance Stroll conquista l’ottava posizione nelle qualifiche all’Hungaroring. Nelle condizioni tanto amate dal canadese, con la pioggia intermittente a bagnare la pista, Lance riesce a mettersi costantemente davanti al compagno di squadra nelle prime due sessioni. Il Q3 è invece interrotto da una bandiera rossa – la seconda della giornata – stavolta grazie a Yuki Tsunoda. Lance scende in pista negli ultimi due minuti rimasti, ma non ci sono chance di migliorarsi: dovrà accontentarsi dell’ottavo tempo segnato ad inizio sessione con gomma nuova.

Stroll: “Potremo lottare per i punti dall’ottava posizione”

“E’ bello avere entrambe le vetture in Q3 in Ungheria. La squadra ha modificato il set-up, ma anche la diminuzione delle temperature sembra averci aiutato. Il Q1 è stato interessante: ero in sedicesima posizione quando stava arrivando la pioggia, ma siamo tornati in pista e sono riuscito a fare un buon giro mentre la pista si stava asciugando. E’ per questo che amo queste condizioni in qualifica! In Q3 abbiamo visto la pioggia sui radar, per cui abbiamo deciso di utilizzare un set nuovo per il primo tentativo. Non è stato il mio miglior giro, ma potremo lottare per i punti dall’ottava posizione. Tutta la squadra ha spinto al massimo per portare questi aggiornamenti, per cui speriamo di poter continuare così anche in gara”.