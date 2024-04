F1 | Gran Premio della Cina 2024: orari TV e anteprima

Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 arriva a Shangai per il Gran Premio della Cina che, causa pandemia, non si disputava dal 2019. Max Verstappen è il leader della classifica mondiale con un vantaggio di 13 punti sul compagno di squadra Sergio Perez. Charles Leclerc occupa la terza posizione a +4 su Carlos Sainz.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI

Gran Premio della Cina: orari del weekend

Per questa trasferta asiatica la sveglia è d’obbligo, inoltre cambia il format del weekend perché ci sarà la Sprint Race. Si parte venerdì 19 aprile alle ore 05:30 con le Libere 1 mentre alle 09:30 si disputerà la Sprint Qualifying. Sabato 20 aprile, appuntamento alle 05:00 con la Sprint Race mentre le qualifiche si disputeranno alle 09:00. Domenica alle 09:00 si spengono i semafori per il Gran Premio della Cina.

Come sempre, la diretta TV è un’esclusiva Sky Sport F1 (canale 207) mentre la differita è su TV8 (orari da confermare). Vi ricordiamo però che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito F1GrandPrix con live timing, commento e news in tempo reale.

Gran Premio della Cina: curiosità sul tracciato

Costruzione: Costruito nel 2002, il Shanghai International Circuit ha ospitato la prima gara di Formula 1 nel 2004. Sono state utilizzate delle particolari fondamenta in poliestere per far fronte al terreno paludoso sul quale il tracciato poggia. I costi di costruzione di tutto il complesso, uno dei più grandi al mondo, sfiorano i 450 milioni di dollari. La zona del paddock è molto ampia e ricca di architetture all’avanguardia, come la torre di controllo di ben nove piani, e le due strutture che si sviluppano al di sopra della pista dove si trovano la sala stampa e varie hospitality, per non parlare della zona riservata ai team, costruita come fosse una grande palafitta appena al di sopra di un laghetto. La pista presenta una carreggiata ampia; le tribune principali sono coperte con degli speciali tetti a forma di fiore di loto, simbolo ufficiale della zona di Shanghai. Visto dall’alto il tracciato ricorda vagamente l’ideogramma Shàng, dal quale deriva il nome della città.

Distanza a giro: 5,451 km

Numero di curve: 16, nove a destra e sette a sinistra

Senso di marcia: orario

Particolarità del tracciato: Quella di Shanghai, è una pista particolarmente tecnica, per la quale è necessario avere una monoposto perfettamente aerodinamica. Qui il carico aerodinamico è di notevole importanza, soprattutto per la trazione in uscita dalle curve lente. Per quanto riguarda l’ala mobile, si può attivarla nei due lunghi rettilinei, punti strategici per il sorpasso sfruttando la scia dell’avversario. La superficie liscia dell’asfalto, è un aiuto per i team in quanto facilita di non poco la ricerca del giusto setup.

Zona DRS: rettilineo tra curva 13 e curva 14 (con detection point dopo la curva 11). Rettilineo dei box (tra curva 16 e curva 1, con detection point dopo la curva 15)

Gomme: C2, C3, C4, queste sono le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio di Shanghai. Le curve più impegnative per le gomme, sono la 1 e la 13 che si percorre ad altissima velocità. Lo sforzo maggiore, sarà sostenuto dallo pneumatico anteriore sinistro e Pirelli prevede graining, un fenomeno che compare in caso di pista sporca o non gommata.

RECORD

Giro prova: 1’31″095– S Vettel – Ferrari– 2018

Giro gara: 1:32.238 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Distanza: 1h29:12.420 – R Barrichello – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 6 – F Alonso

Vittorie team: 6 – Mercedes

Pole pilota: 6 – L Hamilton

Pole team: 7 – Mercedes

Migliori giri pilota: 4 – L Hamilton

Migliori giri team: 4 – McLaren

Podi pilota: 9 – L Hamilton

Podi team: 13 – Ferrari

Albo d’oro

2004 R Barrichello – Ferrari

2005 F Alonso – Renault

2006 M Schumacher – Ferrari

2007 K Raikkonen – Ferrari

2008 L Hamilton – McLaren Mercedes

2009 S Vettel – Red Bull Renault

2010 J Button – McLaren Mercedes

2011 L Hamilton – McLaren Mercedes

2012 N Rosberg – Mercedes

2013 F Alonso – Ferrari

2014 L Hamilton – Mercedes

2015 L Hamilton – Mercedes

2016 N Rosberg – Mercedes

2017 L Hamilton – Mercedes

2018 D Ricciardo – Red Bull

2019 L Hamilton – Mercedes