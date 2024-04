Formula 1 | Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda a caccia di punti in Cina

Formula 1 Racing Bulls – Obiettivi diversi per Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo nel prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un fine settimana caratterizzato dalla Sprint, l’australiano della Racing Bulls intende dare una sterzata alla propria stagione, la quale – almeno fino ad oggi – è stata caratterizzata tanti bassi e pochi alti. Il giapponese, invece, vuole confermare il feeling positivo delle ultime settimane e garantire alla compagine faentina altri punti per muovere la classifica del mondiale Costruttori.

Ricciardo in Cina per ottenere delle risposte

“Non vedo l’ora di tornare a Shanghai. Sono passati cinque anni dall’ultima volta che abbiamo corso lì ed egoisticamente devo dire di avere tanta voglia di correre su un circuito che mi piace. Ma sono sicuro che anche gli appassionati cinesi non vedano l’ora di rivedere in azione la F1: Zhou ha detto che c’è il tutto esaurito e sono certo che l’atmosfera sarà fantastica. Il nostro primo weekend Sprint dell’anno porta con sé delle sfide e al tempo stesso delle opportunità: io sono pronto a tornare in macchina!”.

Tsunoda a caccia di altri punti a Shanghai

“Sono molto emozionato per il Gran Premio di Cina, è la mia prima volta su questa pista. Oltre a non esserci mai stato, questo weekend avremo anche il format Sprint e sarà certamente molto impegnativo. Finora abbiamo disputato un paio di buone gare e siamo in un buon stato di forma, cercheremo di mantenere lo slancio. Sicuramente mi sento fiducioso e miro alla Q3 e alla zona punti. La pista sembra davvero particolare, specie Curva 1 e 2, una sorta di lungo a destra per poi passare alla curva a sinistra. Credo che un’ottima gestione delle gomme sarà fondamentale per la gara. Sicuramente abbiamo una buona macchina, possiamo farcela. Non vedo l’ora di vedere in pista tutti i tifosi cinesi. Xièxiè!”