McLaren | Caro Norris, occhio a Piastri: “Mi sento forte in questo weekend”

La McLaren vola. La squadra di Woking ha chiuso in prima e seconda posizione anche nel venerdì di libere di Spa-Francorchamps, confermando come la monoposto sia fortissima praticamente in qualsiasi condizione. Norris ha chiuso davanti a Piastri, ma l’inglese è sembrato alquanto sofferente al ring delle interviste, sottolineando come ci sia ancora da lavorare. Il suo compagno di squadra invece è apparso molto più tranquillo, tra l’altro fresco vincitore del suo primo Gran Premio in carriera, e sembra che la stia vivendo decisamente meglio del più esperto Lando.

“Quelle di oggi sono state due sessioni molto positive per la squadra – ha dichiarato Piastri al termine delle prove libere in Belgio. Il ritmo dimostrato dalla vettura è stato buono per tutto il giorno, e siamo riusciti ad ottenere dei dati importanti, dai quali trarre insegnamento per il resto del fine settimana e che analizzeremo attentamente stanotte. Mi sento in una posizione di forza per domani, vedremo cosa ci riserverà il meteo”.