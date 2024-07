F1 | Aston Martin in crisi a Budapest, Alonso ironizza via radio [VIDEO]

F1 Aston Martin GP Ungheria – Ironia di Fernando Alonso nella mattinata di attività a Budapest, teatro del prossimo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1.

In evidente difficoltà con la AMR24, nonostante le novità tecniche presentate in terra magiara, lo spagnolo ha risposto a “tono” ad alcune domande degli ingegneri al muretto, confermando – di fatto – come il clima in casa Aston Martin non sia dei migliori.

Sia il due volte iridato che Stroll non sono riusciti a far funzionare il pacchetto con il poco grip presente all’Hungaroring, ritrovandosi spesso a faticare nelle curve e ad accusare un comportamento “diverso” in base ai vari settori della pista. Mancanza di bilanciamento che la squadra dovrà provare a risolvere già in vista della sessione che scatterà tra poco.