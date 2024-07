F1 | Aston Martin, Alonso fuori dai punti: “Prima sosta troppo anticipata”

Budapest – Fernando Alonso sfiora la zona punti e chiude il Gran Premio d’Ungheria in undicesima posizione. Lo spagnolo ha un ottimo spunto in partenza, grazie alla mescola soft, ma poco dopo perde la posizione guadagnata. Con le due soste – anticipate – scivola fuori dalla zona punti, restando comunque davanti al compagno di squadra Lance Stroll. Mancano pochi giri al traguardo quando Alonso è decimo e Stroll undicesimo, ma il canadese riesce a sferrare il sorpasso.

Alonso: “Ho dovuto gestire le gomme”

“Sfortunatamente non siamo riusciti a conquistare dei punti, la gara non è andata come previsto. Siamo rientrati troppo presto e a quel punto ho dovuto gestire le gomme per il resto della corsa. E’ la prima gara con il nuovo pacchetto, per cui dovremo analizzare tutti i dati per capire come ottimizzarli in Belgio”.