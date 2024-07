F1 | Red Bull, Perez avverte: “Ci sono ancora un sacco di incognite”

Spa Francorchamps – Inizio di weekend privo di grandi difficoltà per Sergio Perez, che continua a portare sulle spalle il peso delle critiche del fine settimana magiaro. Sono in tanti a sussurrare che questo potrebbe essere l’ultimo weekend in Red Bull per il messicano, che nelle libere del venerdì di Spa riesce comunque a mettersi tra i primi dieci – settimo nelle FP1, nono nelle FP2. I guai, però, si avvicinano inesorabili: la pioggia è attesa in qualifica e Perez non può sbagliare, se vuole continuare a vestire questi colori fino a fine stagione.

Perez: “Le qualifiche potrebbero essere bagnate”

“Durante le libere abbiamo giocato col set-up, ma non sono ancora riuscito ad estrarre il massimo dalla vettura. Il team ha raccolto diverse informazioni da entrambe le vetture, che avevano configurazioni diverse, per cui ci sono tanti dati da analizzare. Sarà un weekend interessante, le qualifiche potrebbero essere bagnate, mentre non è prevista pioggia per la gara. Ci sono un sacco di incognite, ma ci adatteremo”.