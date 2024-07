F1 | Aston Martin, Alonso: “Dovremo essere perfetti in qualifica”

Budapest – Fernando Alonso resta stabilmente in top 10 nelle libere all’Hungaroring. Il pilota spagnolo segna rispettivamente il nono e il decimo tempo nelle due sessioni di libere, e le sue parole, a fine giornata, sono decisamente diplomatiche. Difficile dire se Fernando sia ormai rassegnato a quelle che sono le performance dell’Aston Martin, o forse soltanto fiducioso per il futuro, viste le ricorrenti voci che vogliono Adrian Newey nel team di Lawrence Stroll. Guardando alla pista, Alonso sa che, per restare in zona punti, dovrà essere perfetto in qualifica: sorpassare all’Hungaroring non è cosa facile e un piazzamento in zona punti sarebbe ideale per innalzare il morale dopo questa prima parte di stagione.

“E’ sempre bello tornare qui. E’ un circuito davvero unico che non ti lascia tempo per respirare, c’è una curva dopo l’altra. Oggi le temperature erano altissime, per i meccanici è stata dura, così come per i tifosi. E’ stata una buona giornata, dobbiamo imparare di più dalla macchina, ci sono ancora delle cose da analizzare, ma credo che sia stato un buon venerdì. Sicuramente è stato un problema gestire le gomme: il degrado, su una pista così calda, è stato abbastanza estremo, per cui dovremo tenerlo d’occhio. Sorpassare in gara sarà difficile, per cui dovremo essere perfetti in qualifica”.