F1 | Ferrari, la nuova ala posteriore offre i giusti riscontri a Spa: l’analisi [VIDEO]

F1 Ferrari GP Belgio – Durante la diretta della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato la nuova ala posteriore a basso carico presentata dalla Ferrari a Spa-Francorchamps, evidenziando come la soluzione, ad oggi, abbia offerto i giusti riscontri in ogni condizione di utilizzo del pacchetto.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, tra mattina e pomeriggio, sono riusciti a raccogliere tante informazioni interessanti, rivelandosi competitivi in un tracciato aerodinamicamente complesso come quello di Spa. Una situazione che la Rossa spera di confermare domani e dopodomani, quando si assegneranno la pole position e i punti di questo fine settimana mondiale sul tracciato delle Ardenne.

Appuntamento a domani mattina per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno alle ore 17.00. Attenzione all’incognita pioggia che potrebbe manifestarsi fin dalle FP3.