F1 | Aston Martin, Stroll conferma: “Buon feeling con la vettura”

Budapest – Lance Stroll fatica a tenere il passo del compagno di squadra nella prima giornata di libere in Ungheria. Il pilota canadese segna il tredicesimo tempo al mattino, per scendere in diciassettesima nella seconda sessione, caratterizzata però dalla bandiera rossa. Anche la vettura numero 18 ha ricevuto i nuovi aggiornamenti, e Lance sembra soddisfatto dei progressi della vettura. Fondamentale sarà la qualifica, per tentare di avere almeno una chance di conquistare dei punti.

“E’ bello tornare in Ungheria, è un circuito davvero divertente, con una bella sequenza di curve. Sono sceso in pista con la specifica di Silverstone, stamattina, prima che i nuovi componenti venissero montanti sulla mia vettura nelle FP2. Abbiamo perso un po’ di tempo in pista a causa della bandiera rossa, ma ho un buon feeling con la vettura; Fernando e io abbiamo feedback molto simili. Abbiamo diversi dati da analizzare e su cui lavorare per ottimizzare la vettura per la qualifica”.