Formula 1 | Hakkinen: “Alonso sta facendo qualcosa di grandioso”

I buoni risultati ottenuti nella prima parte del 2023 hanno sorpreso un po’ tutti, eppure l’Aston Martin ha cercato di tenere quel ritmo per il resto della stagione, non riuscendoci per via degli aggiornamenti sbagliati dell’estate. Fernando Alonso però ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di come sia ancora molto competitivo con una vettura decente sotto al sedere, e dopo tanti anni in scuderie che non sono state in grado di metterlo in condizione quantomeno per la lotta per il podio, sta facendo vedere quanta fame abbia. Uno che ha vinto tanto quanto lui, ossia Mika Hakkinen, è estasiato dalla tenacia dello spagnolo.

“L’Aston Martin ha iniziato molto bene la scorsa stagione – ha detto Hakkinen su Unibet. Ho detto più volte “Wow, che risultato!”. Pensavo fosse molto bello per Alonso: la sua motivazione, tutto il suo lavoro, il fatto di poter correre ancora in Formula 1 con risultati del genere, per lui è una grande spinta, e rivedere quanto accaduto negli anni passati, è sicuramente qualcosa di grandioso. Ciò che rende interessante la Formula 1 è il modo in cui il budget cap e le restrizioni in galleria del vento influenzano lo sviluppo aerodinamico, ha un ruolo enorme nel determinare quale sarà la squadra a vincere. Credo che l’Aston Martin sarebbe potuta essere più costante”