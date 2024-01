Nel corso della sua carriera, Daniil Kvyat ha subito diversi trattamenti non proprio eccelsi da parte della Red Bull, la quale lo ha promosso in prima squadra nel 2015, salvo poi metterlo da parte nella stagione successiva, peraltro dopo un podio, per dare il là alla carriera di Max Verstappen. Il russo è quindi rimasto nell’orbita della squadra austriaca, tranne per quella parentesi come terzo pilota Ferrari, fino a quando non ha dato una svolta alla sua carriera andando a correre in altre categorie. Il tutto però ebbe inizio nel 2013, quando in GP3 si apprestava a vincere il campionato contro Carlos Sainz.

“Oggi io e Carlos siamo buoni amici – ammette Kvyat. Quando eravamo compagni di squadra però c’erano dei momenti di tensione: abbiamo viaggiato molto insieme, e in pista ci sono state delle scaramucce, tant’è che a volte i nostri padri sono stati costretti a intervenire dicendoci di calmarci. Nel 2013 ero in GP3, e durante la stagione Marko ci ha detto che era disponibile un posto in Formula 1 per l’anno successivo, e chi avrebbe fatto meglio tra noi due, sarebbe stato titolare, ed è in quel momento che la cosa è diventata seria. In Belgio quell’anno partimmo primo e secondo, ed eravamo molto vicini in classifica, quasi a pari punti, quindi dovevo vincere, e così è stato approfittando anche delle difficoltà di Carlos”.

“All’epoca c’era un altro campionato europeo di Formula 3 con una vettura un po’ diversa, e Helmut voleva che facessi alcune gare lì così da adattarmi a quel tipo di monoposto, e ho vinto anche in quella categoria. Ricordo una gara al Red Bull Ring, ho fatto tre pole position su tre, è stato un passo molto importante anche perché era venuto a vedermi. Carlos capì che doveva fare altro, quindi andò nella World Series by Renault per dimostrare di saper guidare vetture diverse, ma non stava andando così bene. Molte cose sono andate a mio favore, ho vinto il titolo GP3 e mi è stato offerto il contratto con la Toro Rosso prima dell’ultima gara. E’ stato un grandissimo risultato mettere la firma su quel foglio”.