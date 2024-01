Nelle ultime ore sono stati approvati tutti i cambi regolamentari in merito alla stagione 2024 di Formula 1. Sono parecchie le novità che andremo ad elencarvi di seguito, e se alcune possono sembrare minime, altre potrebbero avere un impatto importante, ma chiaramente, come direbbero i piloti o i team principal più attempati, è così per tutti. Innanzitutto non vedremo più il format delle qualifiche con l’Alternative Tyre Allocation, ossia l’esperimento promosso da FIA, Formula 1 e Pirelli in merito all’utilizzo di gomme dure in Q1, medie in Q2 e soft in Q3, provato in due appuntamenti del 2023 ma puntualmente messo da parte.

Ciascun pilota avrà a disposizione ancora meno componenti utilizzabili nell’arco della stagione senza andare in penalità: quindi saranno disponibili soltanto tre motori termici, MGU-H, MGU-K e turbocompressori invece dei quattro della passata stagione. Le squadre avranno quattro slot eccezionali per poter lavorare sulle vetture prima dell’inizio delle prove libere del venerdì: due dalle 42 alle 29 ore prima delle PL1 e due dalle 18 alle 4 ore che precedono l’inizio del weekend. Le monoposto non saranno più sigillate dalla FIA dopo il venerdì di prova, e non selezionerà più almeno tre monoposto per le verifiche dopo le qualifiche o la Sprint Race, ma ispezionerà delle monoposto scelte a sua discrezionalità ma senza dare ulteriori dettagli in merito.

Situazione test: le tre sessioni pre stagionali in programma in Bahrain a febbraio dureranno mezz’ora in meno per ogni giorno di prove, mentre la Pirelli può programmare adesso fino a 40 giorni di test invece dei 35 del passato. La FIA , a sua discrezione, può programmare fino a quattro giorni di test aggiuntivi, ma saranno concordati e organizzati soltanto per provare delle soluzioni che vadano a ridurre gli spruzzi in situazioni di pioggia. Raddoppia il filming day: non più 100 km a disposizione delle squadre, ma 200 km. Aumenta la quota di iscrizione stagionale: si dovranno pagare 603.000 euro più 7.230 euro per ogni punto conquistato nella scorsa stagione. La corsia box sarà aperta quaranta minuti prima dell’inizio della gara (come avveniva in passato) invece che cinquanta. Infine, le squadre non potranno lavorare sulle vetture 2026 fino al 2 gennaio 2025.