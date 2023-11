Formula 1 | GP Las Vegas 2023, le strategie: scontata la partenza con gomme medie

Charles Leclerc scatterà per la quinta volta in questa stagione dalla pole position. Il pilota della Ferrari sarà al fianco di Max Verstappen in quel di Las Vegas, e spera di trasformare questo risultato in una vittoria domani, cosa che manca da ormai troppo tempo, precisamente da Austria 2022. La SF-23 sembra essere molto competitiva in Nevada, ma dovrà fare i conti sia con la Red Bull che con la gestione delle gomme, che su pista fredda potrebbero dare più di qualche grattacapo. La Pirelli ha consigliato diverse scelte strategiche per la gara di domani, e tutte prevedono la partenza con le medie.

La più veloce prevede le due soste, con l’utilizzo della hard nei due stint finali. Poi ci sarebbe la sosta unica, chiaramente con una prima parte di gara più lunga, per poi montare sempre le bianche. La terza possibilità vede ancora il doppio pit-stop, ma con il ritorno su media nell’ultimo stint, mentre la quarta opzione consigliata dalla casa di pneumatici milanese, vede addirittura l’utilizzo della soft negli ultimi giri di gara. Ricordiamo che a Las Vegas i team e i piloti stanno utilizzando le mescole più morbide della gamma 2023 della Pirelli, quindi C3, C4 e C5. Chiaramente tutte queste strategie al netto di Safety Car, bandiere rosse o condizioni meteo avverse.