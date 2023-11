GP Las Vegas | Wolff si complimenta con le Ferrari per la prima fila in qualifica

Le qualifiche della Mercedes a Las Vegas hanno visto l’ottima prestazione di George Russell, il quale scatterà dalla terza posizione nella gara di domani approfittando anche dell’ingiusta penalità inflitta alla Ferrari di Carlos Sainz. E’ andata molto male invece a Hamilton, fuori in Q2 e con tanti problemi di gestione delle gomme nei giri di lancio: tra i due piloti inglesi infatti la differenza è stata quella di mettere gli pneumatici nella giusta finestra di lavoro, un qualcosa di complicato visto il freddo di questo weekend in Nevada.

“Far funzionare le gomme correttamente resta un mistero – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes. C’è una grande differenza tra riuscirci o no, lo abbiamo visto con le nostre due vetture oggi: Lewis non aveva aderenza nel suo ultimo giro, ma stiamo parlando di pochi gradi di differenza tra il corretto funzionamento o meno degli pneumatici, e possiamo anche vederlo con le eliminazioni a sorpresa in Q1. D’altro canto, le Ferrari hanno fatto dei giri strepitosi, sono state molto più veloci e con merito. Domani sarà assolutamente fondamentale gestire bene le gomme in gara, dato che nelle prove abbiamo visto molto graining per tutti. Dovremo essere pazienti nelle prime fasi della gara, ci aspettiamo che Leclerc e Verstappen, che partono davanti a George, siano molto veloci, ma vedremo cosa riusciremo a fare”.