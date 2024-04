Formula 1 | GP Giappone 2024: la griglia di partenza

Concluse le qualifiche del Gran Premio del Giappone. Max Verstappen ha conquistato la pole position numero 4 della sua stagione su altrettante gare disputate, la 36.ma della sua carriera. Al suo fianco troviamo Sergio Perez, in prima fila dopo quasi un anno (Miami 2023) senza contare ovviamente le volte in cui è partito nelle prime due posizioni dello schieramento per penalità altrui. Dietro troviamo due ex compagni di squadra: Lando Norris e Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari, a mezzo secondo però dalla Red Bull del campione olandese. La terza fila è molto interessante ed è composta da Alonso e Piastri, mentre alle loro spalle troviamo due futuri compagni di squadra, ossia Hamilton e Leclerc: l’inglese si è trovato finalmente bene sulla Mercedes, pur partendo settimo, mentre Charles ha faticato con le gomme in qualifica, non riuscendo a metterle in temperatura.

Chiudono la top 10 del sabato George Russell e l’idolo locale in Giappone, Yuki Tsunoda. Di seguito la griglia di partenza completa, al netto di eventuali penalità nel corso della giornata. Il via domani mattina alle 7 italiane.