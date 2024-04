F1 | Mercedes, Hamilton in quarta fila a Suzuka: “La W15 sta migliorando”

Segnali apparentemente incoraggianti per la Mercedes a Suzuka. Lewis Hamilton ha conquistato la settima posizione e scatterà quindi in quarta fila, al fianco di Charles Leclerc, suo prossimo compagno di squadra in Ferrari. La W15 pare abbia fatto dei miglioramenti, visto il distacco di mezzo secondo dal giro della pole position di Max Verstappen. I margini sono molto ristretti, e il passo gara, solitamente punto di forza della squadra di Brackley negli ultimi anni potrebbe regalare al sette volte campione del mondo una domenica più emozionante rispetto alle prime uscite di questa stagione, ma c’è la consapevolezza di avere a che fare con rivali molto competitivi attorno a sé.

“Sono state delle buone qualifiche – ammette Hamilton. Penso che la vettura sia migliorata, così come il bilanciamento. Sono molto più a mio agio rispetto alle altre gare di questa stagione, ma ci sono ancora delle aree nelle quali si può migliorare, è evidente. Sono stati fatti però dei passi nella giusta direzione: sei mesi fa, quando si è corso qui l’ultima volta, eravamo più di un secondo più lenti, un po’ alla deriva, mentre adesso il divario coi primi e con i nostri diretti rivali è stato ridotto. Ovviamente speravo in qualcosa in più, non sarò mai soddisfatto di un settimo posto, ma vedo che la macchina è in fase di miglioramento”.

“La gara di domani sarà tutta incentrata sul degrado degli pneumatici: venerdì il nostro ritmo sui long run sembrava simile a quello degli altri, quindi vedremo se sarà così anche domani. Penso che avremo battaglie molto serrate, quindi spero che riusciremo a massimizzare tutti i vari fattori che si verranno a creare così da portare a casa punti importanti per il team”.