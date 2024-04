Formula 1 | Marko sorpreso dalle prestazioni di Sainz

Formula 1 Marko Sainz – In una chiacchierata concessa alle colonne di speedweek.com, Helmut Marko ha analizzato le prestazioni di Carlos Sainz in questa prima parte di stagione, sottolineando come lo spagnolo abbia superato di gran lunga le attese di gran parte degli addetti ai lavori.

Nonostante la posizione contrattuale con la Ferrari, squadra che saluterà al termine di questo campionato, l’iberico è riuscito a giocarsela in pianta stabile con Charles Leclerc, garantendosi inoltre un importante primato in Australia. Una prestazione solida a 360°, considerando anche il problema all’appendice che non gli ha permesso di gareggiare a Jeddah, che lo sta spingendo verso un sedile importante per quello che riguarda non solo il 2025, ma anche il 2026.

Marko sulle prestazioni di Sainz

“Ci sono due piloti che mi hanno sorpreso in questo inizio di stagione, ovvero Lando Norris e Carlos Saiz. Il primo sta distanziando e non di poco Oscar Piastri, soprattutto in confronto al 2023, mentre il secondo sta riuscendo a battere stabilmente Charles Leclerc. E’ qualcosa che mi ha sorpreso. In qualifica sta guidando in modo aggressivo e in Australia si è garantito la vittoria in modo impressionante. Dalla lista non voglio escludere neanche Fernando Alonso, anche perchè in qualifica sta facendo cose incredibili e in gara non molla di un centimetro come ha dimostrato in partenza nel duello con Sergio Perez a Shanghai”.