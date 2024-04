F1 | Seidl non usa mezze misure: “Audi deve arrivare al successo”

F1 Audi Seidl – In una lunga chiacchierata alle colonne di Auto Motor und Sport, Andreas Seidl ha parlato degli obiettivi su cui Audi sta lavorando per il medio e lungo periodo, precisando come l’impegno della compagine tedesca sia finalizzato al raggiungimento della vittoria. Nonostante la poca esperienza in Formula 1, il Manager tedesco – ex McLaren – intende accelerare il più possibile lo sviluppo combinato di infrastrutture e power unit, così da garantirsi un ruolo di vertice già a partire dal 2026, anno che vedrà il debutto della Casa dei Quattro Anelli del Circus. Audi, ricordiamo, ha già ufficializzato Nico Hulkenberg per il 2026, mentre è ancora in attesa della risposta di Carlos Sainz.

Seidl e gli obiettivi di Audi per il medio e lungo periodo

“Siamo sulla buona strada. A Neuburg abbiamo iniziato il collaudo di tutte le componenti e l’infrastruttura è in gran parte operativa. Per quanto riguarda il team della Sauber, ad Hinwill, stiamo lavorando per correggere i punti deboli rispetto alle migliori squadre presenti sulla griglia di partenza”.

“C’è un piano chiaro che dobbiamo seguire ed affrontare per evolverci da compagine cliente ad ufficiale. E’ fondamentale rafforzare lo spirito con risultati importanti, anche perchè adesso abbiamo la reale prospettiva di diventare una squadra di alto livello. Vogliamo giocarci la vittoria e competere stabilmente per i podi nel prossimo futuro. E’ importante sfruttare questa euforia per dare un seguito al grande lavoro che stiamo portando avanti. Siamo consapevoli della sfida, ma stiamo affrontando tutto ciò con fiducia e autostima”.